Клуб волонтеров «Твори добро» в Рузском округе отметит 14-летие 16 января

Празднование 14-летия клуба волонтеров «Твори добро» пройдет 16 января в молодежном центре Рузского округа. В этот день подведут итоги работы, вспомнят самые яркие события и наградят лучших добровольцев. Новые участники получат волонтерские книжки и официально вступят в команду.

В программе мероприятия также запланирован квиз и неформальное общение в дружеской атмосфере. Начало праздника — в 16:00.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил клуб с юбилеем и отметил вклад волонтеров в поддержку ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей, а также в проведение экологических акций и массовых мероприятий.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.