Клуб работодателей Москвы открылся в столице

Встреча объединила более 100 руководителей уровня HR-директоров и генеральных директоров, предоставив им платформу для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов рынка труда и совместного поиска решений в условиях кадрового дефицита.

Открыла мероприятие презентация планов клуба на 2025 год. На ней первый заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Александра Александрова и директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказали о ключевых инициативах, которые запланированы для участников сообщества.

«Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы — уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда», — поделилась Александра Александрова.

Она добавила, что департамент заинтересован в таких инициативах, потому что важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров

Помимо этого, Роман Губанов добавил, что рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита.

«В этой ситуации компании как правило фокусируют свое внимание на решении проблем внутри, но пора привлекать и внешние силы. Цель клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие», — объяснил он.

Он отметил, что «Авито Работа» как внешний провайдер будет собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров.

Помимо этого, в рамках панельной дискуссии «Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников» ведущие эксперты обсудили тренды рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании, и успешные HR-стратегии.

Эксперты обсудили основные тренды в подборе и удержании персонала, влияние демографических факторов и цифровизации на рынок труда, а также новые инструменты привлечения сотрудников. Важной частью дискуссии стало обсуждение потребностей бизнеса в формировании кадрового резерва и развитии HR-стратегий в условиях растущей конкуренции за таланты.