Клуб «Отцы и дети» шатурской школы № 4 организовал традиционную весеннюю рыбалку

Традиционно два раза в год — весной и осенью дети и родители совместно с учителями собираются в неформальной обстановке, чтобы пообщаться и посоревноваться в ловле рыбы.

В этот раз около сорока человек собрались на пруду с удочками. Как отметила заместитель директора МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры» Светлана Романова, мероприятие собирает разное количество людей в зависимости от занятости.

«Бывает и 100-150 человек, а бывает и совсем немного — 60-70 человек. Традиционно у нас меньше 30-35 семей не собиралось», — рассказала замдиректора.

Дети, родители, бабушки и дедушки — все активно закидывали удочки и внимательно следили за поплавком. При этом у каждой семьи есть свой секрет удачной ловли рыбы. Например, семья Свириных Сергей, Виктория и их сын Андрей собственноручно готовили наживку — копали червей.

«На школьную рыбалку пришли второй раз. Рыбалкой в целом нравится заниматься. Ездим в Карелию, на Волгу с лодкой. Считаю, что такой досуг помогает отвлечь детей от гаджетов, а также провести время вместе, делая одно общее дело», — отметил глава семьи Сергей Свирин.

Место для семейного отдыха ежегодно предоставляет давний друг школы Сергей Платонов. Он же является и главным судьей соревнований по ловле рыбы. В свое время мужчина вырыл пруд на приусадебном участке, облагородил его и зарыбил. По словам Сергея Николаевича, в пруду водятся лини, караси, белый амур, толстолобик, карп.

По окончанию рыбалки были определены победители соревнований.В этот раз больше всего рыбы удалось поймать Юрию и Даниилу Басаревым. Их улов на семью составил 97 рыбок. Второе место среди ребят занял Леонид Ручкин, третье досталось Авроре Миняйцевой. Лучшей рыбачкой среди мам стала Анастасия Карташова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.