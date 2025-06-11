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Клишас предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование в РФ

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил повысить в России уголовную ответственность за изнасилование.

Ранее замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева заявила, что в Госдуме обсуждают предложение Генпрокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду преступлений.

«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Клишас добавил, что в ближайшее время по данному вопросу начнутся консультации с Верховным судом и правительством России.

Согласно статье 131 УК РФ, за изнасилование преступнику грозит до 6 лет тюрьмы, при этом максимальное наказание с учетом с отягчающих обстоятельств составляет до 20 лет лишения свободы.