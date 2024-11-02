Клинское предприятие отмечает свой юбилей

АО «Термоприбор» основано в городском округе Клин в 1954 году, а в этом году отмечай свое 70-летие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Советские годы это было одно из градообразующих предприятий. В его цехах трудились 3,5 тыс. человек. Цехи стекловарения, медицинских термометров, промышленных термометров, производственных деталей были полностью загружены. В 1966 году впервые в мире в цехе стекловарения была освоена механизированная выработка призматического капилляра для медицинских термометров.

Сейчас «Термоприбор» — уникальное предприятие, которое не имеет аналогов в мире, по производству полного цикла стеклянных жидкостных термометров из российского сырья. Клинские специалисты изготавливают специальные высокоточные и виброустойчивые приборы. Некоторые образцы делаются под заказ. Продукция составила достойную конкуренцию зарубежным образцам.

«Это полностью, как сейчас модно говорить, импортозамещенная продукция. Порядка пяти-шести лет назад мы их освоили, и сейчас практически перестала промышленность покупать за рубежом подобные приборы» — рассказал Сергей Иткин, главный инженер, директор по производству АО «Термоприбор»

Клинские термометры установлены по всей стране: в котельных, на трубопроводах и даже на аэродромах. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 150 наименований и более 1000 типоразмеров.

«Большинство людей думают, что мы делаем только медицинские термометры. Однако наша номенклатура — несколько сотен видов продукции. Продукция „Термоприбора“ востребована в ЖКХ-отрасли, для нефтяной промышленности, для лабораторий, машиностроительных производств, а также для метеорологических станций» — рассказал Сурен Джанунц, генеральный директор АО «Термоприбор»

На «Термоприборе» трудится две с половиной сотни человек. При этом предприятие идет в ногу со временем, поэтому постоянно модернизирует технологии, закупает новое оборудование. А также ждет в своб команду молодежь, которую готовы обучить, как говорится» с нуля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.