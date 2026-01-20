Клинские юнармейцы посетили выставку «Китель Победы» в краеведческом музее

сегодня в 18:51

Юнармейцы отряда «Вектор» гимназии имени К. Д. Ушинского 20 января познакомились с патриотическим проектом «Китель Победы» в Клинском краеведческом музее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

20 января юнармейцы отряда «Вектор» МОУ-гимназии имени К. Д. Ушинского посетили Клинский краеведческий музей и ознакомились с историко-просветительским проектом «Китель Победы». Экспозиция включает фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков с наградами фронтовиков. Каждый стенд сопровождается рассказом о герое, подготовленным его родственниками.

Организаторы отметили, что выставка помогает школьникам глубже понять историю семей Клина, переживших войну, и почувствовать гордость за предков, защищавших Родину.

Проект «Китель Победы» реализуется по всей России и направлен на сохранение памяти о ветеранах через фотосъемку их наследников. Организаторами выставки в Клину выступили член комитета семей воинов Отечества Елена Чеснокова и фотохудожник Ирина Костюкова.

Выставка открыта для посещения в краеведческом музее до 25 января.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.