Клинская спортшкола стала лучшей в Московской области

Спортивная школа МБУ ДО «СШОР „Клин спортивный“ стала лучшей в Московской области в 2025 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Решение принято по итогам заседания комиссии по оценке качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области. Рейтинг формировался из нескольких показателей, в том числе оценивался уровень спортивного мастерства, достижения воспитанников и квалификация тренерского состава. Это рейтингование ежегодно проводится Министерством спорта Московской области. Клинская спортшкола становится лучшей уже в 3-й раз подряд.

«Это достижение стало возможным благодаря неустанному труду и профессионализму тренеров-преподавателей школы, воспитанников и конечно коллектива школы в лице директора Захарова Вадима Викторовича», — отметили заместитель Главы городского округа Клин Елена Рожкова.

Напомним, МБУ ДО «СШОР „Клин спортивный“ в 2025 году отметила 20-летний юбилей. В школе занимаются порядка 2000 спортсменов по направлениям подготовки адаптивное каратэ; шорт-трек; тяжёлая атлетика; хоккей; фигурное катание; бокс; кикбоксинг и греко-римская борьба. Среди воспитанников спортшколы мастера спорта России и международного класса, чемпионы и призеры международных и всероссийских соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.