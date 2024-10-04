Клинская фабрика стеклянных игрушек примет участие во Всероссийской выставке

Клинская фабрика «Елочка» представит свою продукцию на выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица. Осень 2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставка пройдет с 3 по 5 октября в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 2, залы 5-6.

Вход на выставку свободный для всех желающих.

Клинская фабрика новогодних украшений «Елочка», одно из старейших предприятий в сфере народных художественных промыслов России. Она продолжает традиции ручного производства елочных игрушек, созданных профессиональными мастерами.

В настоящее время на фабрике завершается производство новой линейки елочных игрушек под названием «Зодиак змея» в рамках наступления 2025 года — Года Деревянной Зеленой Змеи по восточному календарю. Уже более 150 000 изделий, посвященных символу нового года, произведена и отправлена из Клина по всей России.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.