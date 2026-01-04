Клининговые услуги в Московском регионе подорожали минимум в 6 раз

В период новогодних праздников клининговые услуги в столице и Московской области выросли в цене как минимум в шесть раз. Стоимость уборки достигала уровня месячной аренды 1-комнатной квартиры, сообщает Mash .

В первые дни нового года москвичи активно пользовались услугами клининговых сервисов. Одни хотели избавиться от последствий бурных праздников, а другие, следуя суевериям, предпочитали оставить беспорядок и пыль в старом году.

Поскольку большинство профессиональных уборщиков в эти дни отдыхали, оставшиеся компании значительно увеличили свои расценки. Так, стоимость уборки «однушки» площадью 35 кв. м в Москве и области достигала 30 тыс. рублей. Особенно дорого обходилась уборка коттеджей, куда люди приезжают на вечеринки: 1–3 января цены на клининговые услуги могли доходить до 70 тыс. рублей.

При этом компании пообещали снижение цены вдвое уже 4 января. За уборку придется заплатить около 15-16 тыс. рублей. Горничные-частники традиционно предлагают наиболее выгодные цены, однако многие опасаются приглашать домой незнакомых людей, не имея возможности вернуть деньги за некачественную работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.