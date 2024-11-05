Клинчанин передал в зону СВО внедорожник

Житель городского округа Клин передал волонтерскому движению автомобиль УАЗ-469. Клинчанин получил внедорожник в наследство от отца, но сам пользоваться техникой не планировал. Несколько лет грузовик простоял в гараже, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

УАЗ-469 — это внедорожник, разработанный для транспортировки людей, грузов и легких автомобильных прицепов на всех типах дорог. Проходимость — его главное преимущество.

«Передать внедорожный грузовой автомобиль на фронт, мне кажется, единственным верным решением. Я связался с Клинским благочинием, так как знал, что священнослужители уже не раз отправляли машины „за ленточку“. Сейчас УАЗ-469 находится на ремонте в Рузе. Специалисты осмотрят ходовую часть, заменят бензо- и масляный насос, покрасят кузов. После чего отправят военную технику нашим бойцам на СВО», — рассказал житель городского округа Клин Александр Сидей.

Вместе с автомобилем клинчанин передал на СВО набор запчастей для УАЗ-469: два двигателя, масляные фильтры, карбюраторы, передний мост.

Ранее священники Клинского благочиния отправили в зону СВО экскаваторную установку, УАЗ «Патриот», ходовую часть автомобиля Урал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.



