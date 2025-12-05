Клин проведет военно-историческую реконструкцию к годовщине освобождения 15 декабря

В воскресенье, 14 декабря, в 12:00 у памятного знака воинам 30-й и 1-й ударной армии на развилке Ленинградского шоссе и улицы Ямской состоится торжественный митинг. Участники возложат цветы и венки к памятнику «Пушка-гаубица».

Программа мероприятия включает военно-историческую реконструкцию боя за освобождение Клина. В ней примут участие военно-исторические клубы из Клина и Москвы. Для воссоздания событий будут использованы макеты военной техники, в том числе танк Т-60, 45-миллиметровая противотанковая пушка и 82-миллиметровый миномет. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

В понедельник, 15 декабря, в 17:00 в клубе «Стекольный» по адресу: Клин, ул. Литейная, д. 23а, состоится концерт Государственного ансамбля «Гусляры России». Вход на концерт также свободный, мероприятие предназначено для всех возрастов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.