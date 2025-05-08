Клин присоединился к Международной акции «Сад Памяти»

Масштабная акция по высадке деревьев прошла 07 мая 2025 года в Клину. В Сестрорецком парке собрались более 150 жителей округа — депутаты, представители общественных организаций, школьники, студенты и многие другие. Приходили и целыми семьями. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставили организаторы. Активисты высадили сад из 80 яблонь 15-ти разных сортов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Мы всегда принимаем вместе с сыном участие в таких мероприятиях. Считаю, это очень важным пунктом в воспитании подрастающего поколения. Мой Трофим с удовольствием сажает деревья. Однажды даже нашел подкову! Считаю это добрым знаком, который показывает нам — такие дела надо продолжать», — поделилась жительница Клина Ольга Сокурина.

Цель акции «Сад памяти» — сохранить воспоминания о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Поэтому ежегодно участники акции высаживают 27 миллионов деревьев — по числу погибших за годы войны.

«Сад Памяти» — это связь с нашими предками, которые защищали нашу Родину. Это память о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить под мирным небом, это прекрасная возможность не только сказать нашим прадедам «спасибо», но и сохранить память об их подвиге в веках», — сказала Сокольская.

За время проведения акции в высадке садов памяти приняли участие добровольцы из 78 стран мира, от России до Чили, которые посадили более 130 миллионов деревьев. Принять участие в акции можно в формате #СадПамятиДома Для этого достаточно посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту на сайте сад-памяти.рф.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.