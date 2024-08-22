Клин принимает участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений

Клин с проектом благоустройства Купеческой улицы участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проект направлен на сохранение исторического облика улицы и создание современного общественного пространства для жителей и гостей города.

Одной из ключевых инициатив проекта является мощение тротуаров из тротуарного клинкера, что придаст улице старинную стилистику, сохраняя ее исторический характер. Это решение также направлено на улучшение качества городской среды и повышение удобства передвижения для пешеходов.

Важным элементом благоустройства станет создание буферного озеленения вдоль улицы. Планируется высадка массива кустарников между рекреационной зоной у фонтана «Девочка-грибница» и проезжей частью.

Для сохранения исторической памяти улицы на ее территории будут установлены информационные стенды с фотографиями и описаниями значимых объектов, таких как старые площади и торговые ряды. Эти стенды позволят жителям и туристам лучше узнать историю Клина и его архитектурные особенности.

Еще одним значимым элементом станет установка в торговом сквере бетонной картины, представляющей собой старую карту Клина. Этот арт-объект будет символизировать историческую важность города и его развитие на протяжении веков.

Кроме того, проект предусматривает создание уникального арт-объекта под названием «Лента», который будет выполнен в виде книжной закладки. Вдоль «Ленты» планируется разместить качели, скамьи, информационные стенды и входную арку, которая будет служить своеобразным входом в историческую часть улицы. Также проект включает строительство амфитеатра для проведения культурных мероприятий на открытом воздухе.

В рамках благоустройства планируется открытие павильона с уличной библиотекой и домом под часами. Этот павильон станет местом для чтения и отдыха, а также символом культурного наследия и традиций города.

Победителей конкурса объявят 26 августа. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.