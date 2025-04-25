Клин примет участие в международной акции «Сад памяти»

В городском округе Клин пройдет два мероприятия в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

По словам главы округа, 1 мая в Высоковске и 7 мая в Клину в ознаменование 80-й годовщины Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне высадят два Сада Победы. Каждый из них будет состоять из 80-ти, по числу послевоенных лет, деревьев. В Высоковске будут высаживать липы-большемеры, а в Клину — яблони.

В Высоковске высадка сада состоится в Фидиркином сквере, она назначена на 01 мая 2025 года в 10:00.

В Клину 80 яблонь высадят на территории Паркового комплекса городского округа Клин, а именно на верхней площадке Сестрорецкого парка, недалеко от Церковного пруда в микрорайоне Демьяново. Мероприятие состоится 07 мая в 10:00.

К участию в акции приглашаются все желающие. Дата и время мероприятия может быть скорректирована по погодным условиям. Акутальную информацию жителям сообщат дополнительно накануне через муниципальные СМИ и аккаунты в социальных медиа.

В месте проведения высадки сада будут работать волонтеры, специалисты-дендрологи. Будет работать фоновая музыка. Инвентарь и перчатки выдадут на месте.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.