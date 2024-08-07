В Клину объявили сбор гуманитарной помощи и принимают детей из Курской области

Глава городского округа Клин Алена Сокольская обратилась к клинчанам с просьбой собрать для пострадавших жителей Курска предметы первой необходимости. В частности, постельное белье и полотенца, гигиенические принадлежности, одежда (новая), канцтовары и игрушки для детей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наш Губернатор А. Ю. Воробьев подтвердил, что Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области. А наш девиз в Клину известен уже многим: своих — не бросаем», — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она отметила, что на прием ГУМПО будет работать молодежный центр «Стекольный» (Клин, ул. Литейная, 23), где с 10 до 18:00 будут дежурить активные клинчане из числа «Волонтеров Подмосковья» и клинского отделения Молодой гвардии Единой России.

Губернатор Подмосковья А. Ю. Воробьев сегодня сообщил, что детей из Курской области примут детские лагеря Подмосковья — в Клину это «Звонкие голоса» и «Горизонт», а также «Мечта» в Подольске и «Родник» в Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.