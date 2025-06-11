Клин подписал соглашение о сотрудничестве с Чукоткой

В среду состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и администрацией городского округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Клина.

Церемония подписания прошла в городе Анадырь Чукотского автономного округа.

Подписи под документом поставили глава городского округа Клин Московской области Алена Сокольская и и. о. начальника департамента образования и науки Чукотского АО Татьяна Русина.

«Теперь самый отдаленный и холодный край станет для Клина ближе, понятнее и теплее. Будем знакомиться с культурой, традициями и обычаями, обмениваться опытом и новыми технологиями», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

На церемонии подписания соглашения присутствовал также директор МАУ «Горизонт» Дмитрий Горячев.

Начало дружбе наших территорий и было положено в рамках летней оздоровительной кампании для детей Чукотки, организованной в Клинском оздоровительном лагере «Горизонт». Прямо сейчас в лагере под Клином уже отдыхают порядка 100 детей с Чукотки.

Подписанное сегодня соглашение позволит организовать отдых детей с Чукотки в нашем Подмосковье на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.