Клин поборется за победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Подмосковье в десятый раз станет участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Клин подал заявку с названием проекта «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проектом предусмотрено благоустройство территории по улице Ленина и скверов около Торговых рядов.

В частности, будет обустроена территория у музея елочной игрушки, дальнейшее развитие получат зоны у сквера Купеческий, реорганизация сквера у Центральной детской библиотеки, формирование площадки событийного туризма детского досуга, реорганизация сквера с памятником Чайковского и зоны у фонтана «Девочка-грибница».

Площадь территории будущего благоустройства составит 27,5 тыс кв. м., протяженность — 1 км. Ожидается, что рост посещаемости этого места в городе вырастет до 243 тысяч человек. На вновь обустроенных территориях будет создано 15 рабочих мест в сфере сезонной торговли (кафе, фудтраки, объекты стрит-фуда).

«Визуальный язык проекта строится вокруг образов балета „Щелкунчик“, ёлочной игрушки и купеческой эстетики XIX века. Эти темы нашли отражение в малых архитектурных формах, тематических скульптурах, освещении, информационных стендах. Особую роль играют стилизованные дорожные столбы, которые становятся своеобразной линией времени, ведущей по улице от прошлого к настоящему», — рассказали в отделе благоустройства администрации городского округа Клин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.