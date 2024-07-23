Климатолог рассказал, повлияет ли торможение вращения Земли на людей

Из-за изменений климата сплюснутость Земли выросла и привела к увеличению продолжительности дня. Из-за таяния ледников и ледяных щитов уровень моря также значительно повысился. О том, несут ли такие мировые процессы опасность для людей, рассказал климатолог Николай Терешонок, сообщает газета «Вечерняя Москва».

С 1900 года из-за переноса масс от полюса к экватору сплюснутость планеты и продолжительность дня сильно увеличились. В среднем сутки стали больше на одну миллисекунду в столетие, а к 2100 году этот показатель может превысить 2,5 секунды в столетие.

По словам климатолога, это несущественное увеличение никак не отразится на людях.

«Торможение вращения Земли происходит естественным путем миллионы лет. На обычных людей это никак не влияет», — отметил Терешонок.

Изменения климата и их последствия заметны ученым уже больше 20 лет. При этом глобальное потепление приводит к пожарам, и температура растет везде, предупредил эксперт.

«И возгорания усугубляют ситуацию с парниковым эффектом», — добавил климатолог.