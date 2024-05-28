Климатолог рассказал о вероятности наводнений на курортах России летом

Эксперт Киселев заявил, что курортные города России могут уйти под воду летом

Климатолог Андрей Киселев считает, что предстоящим летом российские курортные города вновь могут столкнуться с наводнениями. По его словам, это связано с общей тенденцией, сообщает Общественная Служба Новостей .

Киселев подчеркнул, что статистика всевозможных погодных аномалий указывает на то, что существует тенденция к увеличению числа подобных природных явлений.

«Но говорить о том, что это обязательно произойдет, конечно, нельзя. И уточнять, где это может произойти, — задача неподъемная», — подчеркнул специалист.

Климатолог посоветовал туристам перед отпуском ознакомиться с прогнозами синоптиков, а также не забыть взять с собой подходящую одежду. Это позволит избежать испорченного отдыха, заключил Киселев.