Климатические изменения замедлили вращение Земли

Международная группа ученых связала замедление вращения Земли с изменением климата. Такого темпа не было 3,6 млн лет, сообщает газета «Известия» .

Журнал BBC Science Focus пишет, что таяние полярных ледников переносит воду от полюсов к экватору и перераспределяет массу планеты. Из-за этого земные сутки удлиняются на 1,33 мс за каждые 100 лет.

«Такое изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка 1000 Гт, перемещающихся от полюсов к океанам. Чтобы представить себе это количество, вообразите себе сплошной куб льда, помещенный над Нью-Йорком. Его высота составила бы 10 км, что выше Эвереста», — сказал соавтор исследования, профессор Высшей технической школы Цюриха Бенедикт Соджа.

Специалисты сравнили энергетические затраты на такое изменение с энергией землетрясения магнитудой 9,0. Для анализа они применили машинное обучение к данным об ископаемых останках бентосных фораминифер.

«Самый важный вывод заключается в том, что влияние человека на земную систему стало настолько глубоким, что мы теперь меняем саму природу вращения Земли», — сказал Соджа.

Ведущий автор работы Мостафа Киани Шахванди из Университета Вены добавил, что к концу века влияние климата на вращение Земли может превысить воздействие Луны. Эти миллисекунды важны для GPS-навигации и управления космическими аппаратами.

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