Климат теплеет: синоптик заявил об «отступлении» зим в европейской части России

«Это очень теплая осень, и в очередной раз мы имеем дело с четвертым летним месяцем в центре России. Очень сухой месяц, уже третий подряд, в котором количество осадков не превышает 10 мм. Это на грани рекорда. Может быть, в этом году будет рекорд, я пока не буду загадывать. Но это подтверждает тезис о повышении температуры и потеплении климата, о том, что летний сезон становится все более продолжительным», — сказал Шувалов.

Он указал на то, что сентябрь в этом году теплый в центральной части страны и еще более теплый на северо-западе европейской территории России, но очень сухой.

«Причем интересно, что, например, в Туле в августе выпало 2,5 месячных нормы осадков, а сейчас там количество осадков составляет только 2% от месячной нормы. Вот такие колоссальные изменения в погодных элементах с одного месяца на другой», — отметил синоптик.

Шувалов подчеркнул, что можно с уверенностью сказать: зима становится короче.

«Понятное дело, что существует погодная изменчивость, год на год не приходится. Но если брать осредненный температурный режим за 10–20 лет, то совершенно определенно: еще лет 30 пройдет, и у нас зимы, даже самые холодные январские месяцы, будут близки к нулю по среднемесячным температурам», — поделился специалист.

Он добавил, что раньше никогда в январе в Москве не было температуры около нуля или положительной. А в последнее десятилетие это случалось дважды. Все это уже происходит, и чем чаще — тем лучше виден тренд.

