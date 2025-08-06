Климат Москвы к 2050 году станет субтропическим

Фото - © Собака на набережной пляжа парка «Авангард» в Электростали/Медиасток.рф

сегодня в 23:44

Эксперт спрогнозировал черноморский климат в Москве через 25 лет

К середине века климатические условия Москвы могут кардинально измениться, приблизившись к черноморским. Об этом заявил кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Яшин в интервью агентству «Москва» .

Уже сейчас столица сталкивается с радикальными переменами — аномальной жарой за +30°C, проливными дождями и резкими перепадами температуры.

«Прогнозы указывают не только на экстремально жаркое лето, но и на непредсказуемые зимы с ледяными дождями и мощными снегопадами», — подчеркнул специалист.

Он акцентировал необходимость срочной модернизации городской инфраструктуры — от коммунальных служб до транспортной системы и медицинских учреждений.

Особую опасность представляют участившиеся грозы и шквалы, с которыми не справляются устаревшие ливневые системы. Проблема особенно остро стоит в районах с плотной застройкой, где асфальтовое покрытие препятствует естественному дренажу. Яшин предложил перенимать опыт субтропических городов, внедряя современные дренажные системы, водосборные резервуары и расширяя зеленые зоны.

Эксперт также обратил внимание на растущий уровень приземного озона в жаркие периоды, что существенно ухудшает качество воздуха.