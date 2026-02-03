сегодня в 18:04

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что климат Крымского полуострова демонстрирует явные признаки потепления, сообщает «Крым 24» .

Он подчеркнул, что данные признаки выражаются в появлении животных южных широт.

«Для нас 2-3 градуса — незначительное изменение температуры, которое трудно заметить. Но для природы это значительные изменения», — отметил Иванов.

В качестве наглядного примера он привел пауков-каракуртов, которые раньше редко встречались в Крыму, а также новые виды птиц — черногрудого воробья и сирийского дятла, которые активно заселяют подходящую для них среду обитания.

