«Классная встреча» с Героем России Артуром Орловым прошла в Подмосковье

«Классная встреча» с Героем России, участником президентской программы «Время героев», председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым прошла в понедельник в доме «Движения Первых», открытом на базе Российского университета кооперации в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие более 500 активистов со всего Подмосковья. Участники встречи обсудили важность патриотического воспитания и уникальные возможности «Движения Первых», открывающиеся для молодежи: путешествия, финансирование проектов, наставничество, встречи с героями СВО и медийными личностями и др.

«Сегодня удалось пообщаться с „Первыми“ Московской области, посетить Дом движения региона. Обсудили ведение соцсетей, уважение к педагогам, призвание молодого человека, президентскую программу „Время героев“, задачи „Движения Первых“ и другие темы», — сказал Орлов.

Герой России подчеркнул, что такой формат общения с активистами крайне важен, поскольку является практической реализацией соавторства и сотворчества — ключевых принципов работы «Движения Первых».

Для гостей мероприятия организовали экскурсию по дому «Движения Первых» Подмосковья и знаковым местам университета, а также показали образовательные пространства, оснащенные современным мультимедийным оборудованием. Еще на базе РУКа при поддержке госкорпорации «Роскосмос» открыт первый в России Музей подвигов и героизма участников СВО.

«„Движение Первых“ стремительно развивается у нас в регионе. Сейчас оно насчитывает более 416 тысяч человек, функционирует 1022 первичных отделений — по этим двум показателям РДДМ Московской области занимает первое место среди всех региональных отделений нашей страны», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что на сегодняшний день в Подмосковье открыты 50 отделения «Движения Первых». Активисты принимают активное участие в жизни региона, организовывают интересные мероприятия, проводят патриотические акции и поддерживают участников СВО в рамках акции «Доброе дело».

В рамках встречи Артур Орлов рассказал молодежи о своем боевом пути на СВО, поделился историей своего становления в движении. До своего назначения на должность председателя правления «Движения Первых» Артур Орлов возглавлял научно-исследовательский отдел Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» и командовал танковым батальоном 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО.

В 2022 году Орлов получил звание Героя РФ и два ордена Мужества за заслуги, проявленные в зоне СВО. В 2018 году он был награждён Медалью Суворова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.