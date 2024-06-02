Китайский посадочный модуль успешно сел на обратной стороне Луны

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Китайский посадочный модуль аппарата «Чанъэ-6» успешно сел в районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны, пишет ТАСС со ссылкой на национальное космическое управление КНР (CNSA).

Отмечается, что модуль прилунился при поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2. «Чанъэ-6» используется для сбора образцов грунта с Луны.

Запуск аппарата состоялся 3 мая с космодрома Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань вместе с ракетой-носителем CZ-5 Y8.

Предполагалось, что модуль прилунится в кратере Аполлон. Он соберет необходимые образцы и состыкуется с другим модулем на орбите, после чего полученные материалы будут возвращены на Землю. Ожидаемая длительность всей миссии составляет 53 дня.