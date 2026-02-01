Китайский Новый год в России: когда проходит, традиции празднования

Китайский Новый год отмечают во всем мире с 17 февраля

Новый год в китайском (лунном) календаре всегда проходит в разные даты. В 2026 году он выпал на 17 февраля.

В азиатских странах праздник отмечают пышно. На протяжении 15 суток в честь него проходят фестивали, гулянья.

Китайский Новый год проходит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно он начинается в промежутке с 12 января до 19 февраля. Конкретную дату вычисляют по лунным фазам.

Новый год по лунному календарю не просто так именуют «китайским». Широко праздновать его начали в Азии, после чего традиция разошлась по многим странам мира.

В КНР торжество называют Чунь цзэ. В переводе это значит «Праздник Весны». В некоторых государствах, отмечающих Китайский Новый год, он является государственным праздником.

В первый день принято проводить торжественный ужин. Во время него нужно выставить для гостей на столе большое количество блюд. Считается, что в праздничную ночь за столом находятся духи предков. В этот день они являются полноценными участниками мероприятия.

В остальные дни китайцы ходят к родственникам и друзьям, поздравляют их. В КНР проводятся крупные массовые гуляния. Празднование Китайского Нового года заканчивается на пятнадцатые сутки первого месяца по лунному календарю.

