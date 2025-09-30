Китайские ученые побили собственный рекорд и создали мощнейший магнит

Китайские исследователи превзошли себя, разработав сверхмощный магнит, превзошедший все предыдущие достижения. Новый магнит мощнее предшественников по силе, он установил новый глобальный ориентир, сообщает «Царьград» .

Китайская разработка способна генерировать устойчивое магнитное поле с напряженностью 35,1 Тесла, что в 700 000 раз превышает магнитное поле нашей планеты.

Ожидается, что это достижение откроет новые горизонты для применения в космических двигателях, магнитолевитационных поездах и установках термоядерного синтеза. В создании магнита принимала участие обширная команда ученых из различных научно-исследовательских институтов, в том числе Хэфэйского института физики плазмы и университета Цинхуа.

В ходе испытаний магнит был доведен до рекордной мощности, и он успешно проработал в таком режиме в течение получаса, после чего был безопасно деактивирован. Это свидетельствует о надежности используемого технологического решения, однако дальнейшие научные изыскания будут продолжены.

Важно отметить, что для достижения столь высокой напряженности магнитного поля китайские ученые применили инновационную методику, разместив высокотемпературный сверхпроводник внутри низкотемпературного. Такая конструкция позволила значительно увеличить механическую устойчивость и электромагнитные свойства устройства при работе в экстремальных режимах.

