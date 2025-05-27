В Ильинской средней школе № 26 в Раменском округе Подмосковья побывали студенты из Китая, изучающие русский язык, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в формате культурного обмена между российскими школьниками и иностранными гостями.

Для делегации из Китая в Ильинской школе провели экскурсию по зданию и организовали знакомство с учебным процессом. Иностранные студенты поприсутствовали на уроке литературы, где ребята изучают произведения русских классиков. Гости также приняли участие в занятии по китайскому языку и пообщались с учениками на родном языке.

Директор Ильинской школы № 26 Надежда Садкова рассказала, что китайский язык преподается здесь уже 15 лет как второй иностранный в рамках образовательной программы. Уроки ведет преподаватель — носитель китайского языка. Школа активно сотрудничает с вузами Пекина, Шанхая и Сианя.

В день визита китайской делегации в школе проходила благотворительная ярмарка. Гости из Китая также посетили это мероприятие и приобрели сувениры на память. По словам организаторов, встреча прошла в духе «детской дипломатии» и культурного обмена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.