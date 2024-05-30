Китайская делегация посетила вуз Коломны для обсуждения сотрудничества

Ректор Коломенского ГСГУ Жанна Леонова приняла делегацию из китайского вуза, с которым университет поддерживает партнерские отношения с 2017 года. Визит представителей китайского института — проректора Ван Шуцзюня, начальника отдела науки Цао Янмина и начальника учебного отдела Ван Цинхуэ — стал первым официальным визитом и знаком долгосрочного сотрудничества между двумя странами, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Леонова подчеркнула динамичное развитие китайско-российских отношений и перспективы сотрудничества в образовательной сфере. Она отметила, что все лингвисты факультета иностранных языков изучают китайский язык, а с января текущего года и будущие учителя получили возможность изучать китайский в рамках проекта «Китайский в средней школе». В сентябре университет планирует открыть курсы китайского языка для школьников.

Более 30 студентов факультета иностранных языков прошли языковую стажировку в Хейлунцзянском институте, и, несмотря на пандемию, сотрудничество продолжалось в онлайн-формате. В настоящее время в Китае находится восемь студентов ГСГУ, а в сентябре отправятся еще семеро.

Китайская делегация выразила желание расширить сотрудничество за пределы языковой практики, включая сферы информационных технологий, биологии и туризма. Первым шагом станут онлайн-курсы для студентов факультетов информационных управляющих систем и факультета математики, физики и химии.

Визит китайской делегации завершился экскурсией по университету, которую провел помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов. Это событие стало важным этапом в укреплении международных образовательных связей и обмена культурными и академическими ценностями между Россией и Китаем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.