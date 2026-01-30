Китаянке пришлось публично извиняться за посты в соцсетях об измене мужа

Китайский суд вынес решение, обязывающее женщину принести публичные извинения за публикации в социальных сетях, где она обвиняла своего мужа в измене, сообщает «Царьград» со ссылкой на South China Morning Post.

Узнав о супружеской неверности, женщина начала активно размещать саркастичные посты в интернете, адресуя их мужу и его любовнице. В своих публикациях она не просто раскрыла факт измены, но и сообщила о месте работы мужа, а также распространила прочую личную информацию.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону в этом вопросе. В конечном итоге жену обязали в течение двух недель размещать в Сети извинения, текст которых должен быть заранее одобрен судом.

Она должна будет принести публичные извинения как своему мужу, так и его любовнице. Судебные органы сочли, что ее поведение нанесло ущерб репутации обоих.

Этот скандал вызвал широкий общественный резонанс. После того, как история стала вирусной, работодатель мужа отстранил его от занимаемой должности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.