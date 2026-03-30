Китай запретит хранить прах умерших в пустых квартирах

В Китае вступит в силу закон, запрещающий захоронения в неиспользуемых квартирах многоэтажных домов. Мера направлена против так называемых «квартирок для праха», которые стали альтернативой дорогим кладбищенским участкам.

О подготовке запрета сообщило издание Financial Times.

Китай вводит более строгие меры для борьбы с семьями, которые предпочитают хоронить умерших в неиспользуемых квартирах многоэтажных домов, известных как «квартирки для праха», вместо того чтобы оплачивать места на кладбищах. В ближайший вторник начнет действовать новый закон, запрещающий такую практику.

Жилые помещения рассматриваются как более доступный способ сохранить память об умерших. Стоимость кладбищенских участков в стране за последние годы значительно выросла.

Цены на них занимают второе место в мире после Японии и достигают около 37 375 юаней (5400 долларов). Именно высокая стоимость захоронения стала причиной распространения альтернативной практики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.