Китай вводит ежегодные выплаты за рождение детей

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Китайские семьи получат по 500 долларов на ребенка младше трех лет

Китайские власти утвердили новую меру поддержки рождаемости: с 2025 года семьи с детьми до трех лет будут получать ежегодное пособие в размере 3 600 юаней (около 500 долларов), сообщает РИА Новости .

Выплаты коснутся детей, родившихся до 1 января 2025 года, и не будут облагаться подоходным налогом.

Условия: возраст ребенка — до 3 лет, дата рождения — не позднее 1 января 2025 года. Пособие не облагается НДФЛ.

Сумма начисляется пропорционально количеству месяцев, в течение которых семья имеет право на выплату.

Власти КНР активно ищут способы повысить рождаемость после отмены политики «одна семья — один ребенок» в 2016 году. Несмотря на послабления, население страны сокращается второй год подряд: в 2024 году число новорожденных упало до рекордных 9 млн — вдвое меньше, чем в 2016-м.