Китай представил квантовый компьютер с беспрецедентной мощностью
Китайские ученые объявили о завершении разработки коммерческого прототипа сверхпроводящего квантового компьютера, использующего технологию Zuchongzhi, сообщает «КоммерсантЪ».
Проект реализуется совместно компаниями China Telecom Quantum Group и QuantumCTek, базирующимися в Хефэе.
Новый аппарат оснащен 105 функциональными кубитами и 182 связующими элементами, обеспечивая производительность обработки сложных алгоритмов в сотни триллионов раз быстрее современных классических компьютеров. Благодаря внедрению новейших решений удалось повысить надежность системы до показателя точности считывания информации свыше 99%.
Разработчики планируют интегрировать устройство в облачную платформу квантовых вычислений Tianyan, запущенную в прошлом году.
Новинка названа в честь выдающегося ученого древности Цзу Чунчжи, известного своими достижениями в математике и астрономии.