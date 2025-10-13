Китай представил квантовый компьютер с беспрецедентной мощностью

сегодня в 06:02

Проект реализуется совместно компаниями China Telecom Quantum Group и QuantumCTek, базирующимися в Хефэе.

Новый аппарат оснащен 105 функциональными кубитами и 182 связующими элементами, обеспечивая производительность обработки сложных алгоритмов в сотни триллионов раз быстрее современных классических компьютеров. Благодаря внедрению новейших решений удалось повысить надежность системы до показателя точности считывания информации свыше 99%.

Разработчики планируют интегрировать устройство в облачную платформу квантовых вычислений Tianyan, запущенную в прошлом году.

Новинка названа в честь выдающегося ученого древности Цзу Чунчжи, известного своими достижениями в математике и астрономии.