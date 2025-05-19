Китай испытает «дрононосец» с дальностью полета 7 тыс км уже этим летом

Пекин планирует провести испытания беспилотного летательного аппарата под названием Jiu Tian («Небесная высь») до конца июня. Он предназначен для транспортировки и запуска до сотни барражирующих боеприпасов или небольших дронов, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Издание отметило, что «носитель беспилотников» Jiu Tian «взлетит на первую миссию к концу июня» и станет отправной точкой для расширения возможностей китайских ВВС по увеличению дальности действия их беспилотных аппаратов.

После первого полета запланирована серия дополнительных тестов, прежде чем Jiu Tian будет принят на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

По данным SCMP, максимальная дальность полета аппарата составляет 7 000 км, а высота — 15 км. Он способен перемещаться за пределами досягаемости большинства современных систем противовоздушной обороны средней дальности. Размах его крыльев равен 25 м. Jiu Tian может нести до 6 т грузов, в том числе малые БПЛА и дроны-камикадзе.