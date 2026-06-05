сегодня в 15:09

Кировская область получит от «Газпром нефти» ИИ-диагностику и современные масла

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и правительство Кировской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает наращивание поставок в регион высокотехнологичных смазочных материалов и современных битумов. Подписи под соглашением поставили губернатор Кировской области Александр Соколов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Оператором соглашения выступит компания «Газпромнефть — смазочные материалы», продуктовый портфель которой насчитывает около 1 тыс. наименований высокотехнологичных масел и технических жидкостей.

Одним из ключевых направлений партнерства станет внедрение на кировских производствах цифровых сервисов для контроля состояния техники и оборудования. В частности, система предиктивной диагностики на базе ИИ анализирует состав масел и позволяет заранее выявлять потенциальные неисправности. Такой подход дает предприятиям региона возможность:

снижать затраты на ремонт;

повышать надежность техники;

предотвращать внеплановые остановки производственных процессов.

Помимо расширения поставок, компания внедрит на предприятиях региона уникальный сервис предиктивной диагностики. Сервис «Газпромнефть-СМ», работающий на основе искусственного интеллекта, анализирует состав масла в оборудовании, прогнозирует его состояние и определяет оптимальные сроки проведения сервисных работ. Это позволяет повысить надежность сложной промышленной техники и эффективность ее эксплуатации.

Еще одно ключевое направление сотрудничества — широкое применение современных битумных материалов для увеличения срока службы транспортных объектов. Дорожно-строительным предприятиям региона «Газпром нефть» поставит битумную продукцию, а также эффективные технологические решения:

защитно-восстанавливающие составы для продления срока службы асфальтобетонных покрытий;

гидроизоляционные материалы для мостов и тоннелей;

строительные мастики и стыковочные ленты.

Все технологии разработаны с учетом климатических особенностей российских регионов и адаптированы под реальную интенсивность трафика на автомобильных дорогах.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что компания имеет многолетний опыт сотрудничества с предприятиями Кировской области. Продукция компании широко применяется в ключевых отраслях экономики региона — машиностроении, металлургии, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспорте.

«В рамках партнерства мы готовы расширять поставки масел и битумов, разрабатывать уникальные рецептуры продукции под запросы промышленности региона. Инженеры и специалисты наших научно-исследовательских центов подберут и создадут наиболее эффективные решения для каждого заказчика, окажут сервисную и экспертную поддержку», — подчеркнул Дюков.