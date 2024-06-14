Киркоров против Успенской: продолжаются судебные тяжбы за честь и достоинство

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Суд в Москве начал рассматривать иск Киркорова к Успенской о защите достоинства

Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассматривать иск поп-короля Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской и блогеру Алене Жигаловой о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Жигалова взяла интервью у Успенской, в котором та назвала певца «женоненавистником». Теперь известный исполнитель требует удалить видео «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз из YouTube, «Дзена» и VK, а также опровергнуть озвученные там заявления.

Кроме того, Киркоров намерен взыскать с Успенской 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Очередное судебное заседание состоится 26 июня.

А вот столичный Басманный суд вернул исковое заявление, поданное Любовью Успенской к Филиппу Киркорову, из-за несоблюдения правил подсудности.

Популярная певица также просила защитить ее честь и достоинство, опороченные поп-королем в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!».