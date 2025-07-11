Кирилл Селезнев усомнился в эффективности перевода студентов-отцов на бюджет

Эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что инициатива перевести на бесплатное обучение студентов, ставших отцами во время учебы, не окажет реальной поддержки молодым семьям, сообщает Газета.ru .

Кирилл Селезнев, эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал», прокомментировал предложение перевести на бюджет студентов, которые стали отцами во время учебы. По его мнению, эта мера не принесет ожидаемой поддержки молодым семьям.

Селезнев пояснил, что на платных отделениях чаще всего учатся дети обеспеченных родителей или те, кто берет кредит на образование. Он отметил, что такие студенты обычно финансово мотивированы и не планируют становиться молодыми отцами во время учебы. Даже если подобная ситуация происходит, решение завести ребенка требует срочного поиска работы, а не продолжения учебы.

Эксперт добавил, что в советское время молодые родители могли рассчитывать на общежитие, детский сад при вузе и пособие, но сейчас подобных условий нет. По словам Селезнева, сегодня студентам-родителям недоступны ни жилье, ни детские сады, ни адекватные пособия, поэтому рождение ребенка для студентов означает серьезные финансовые трудности и зависимость от родителей.

Ранее в Госдуме предложили перевести на бесплатное обучение студентов, которые стали отцами во время учебы, чтобы поддержать молодые семьи. Депутаты считают, что эта инициатива поможет улучшить демографическую ситуацию.