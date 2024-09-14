Кириенко заявил о важности борьбы за умы подростков в информационной войне

Информационная война, развязанная против подрастающего поколения России, продлится еще очень долго, поэтому уже сегодня нужно позаботиться о развитии критического мышления подростков, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на встрече с выпускниками федеральной образовательной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа».

В рамках мероприятия также выступил учитель-блогер, записавший видеообращение с полей СВО, где сейчас находится. До мобилизации в 2022 году он вел ОБЖ-блог, но теперь адаптировал его в канал «Фронтовые заметки», где публикует рассказы о силе и находчивости российских военных. После окончания СВО он хотел бы работать над обучением медиаграмотности в школах, чтобы подрастающее поколение училось критическому мышлению.

«Нам важно понимать, что против России идет не одна война, а три. Сначала закончится горячая война, дольше будет экономическое противостояние, и еще дольше — информационная война, война смыслов. Правильно исходить из того, что она вообще не закончится: она может быть жестче, мягче, у нее будут волны, но она будет продолжаться. И ее целью будет подрастающее поколение. На Западе понимают, что горячую войну им уже не выиграть, с этим поколением россиян ничего не получается. Значит, надо побороться за будущие поколения. И они будут работать с попыткой переформировать отношение следующего поколения. Объем информации будет все больше. Количество фейков, с которыми вы в „Мастерской новых медиа“ и АНО „Диалог“ работаете, растет стремительно. И для нас важно, чтобы у людей, особенно у ребятишек, вырабатывались внутренние критерии, чтобы были способности критично разобраться в информации и понимать, что она может быть преднамеренно лживая», — рассказал Кириенко.

Кириенко вместе с медиатехнологами со всей страны, а также из Белоруссии и Сербии, обсудил подготовку будущих кадров в медиа, в том числе управленческого уровня. Иностранные выпускники «Мастерской новых медиа» отметили высокий уровень обучения, а также подчеркнули важность расширять возможности противостояния Западу в войне, направленной на умы подростков.

«Чтобы увидеть человеческие истории и эмоции, нужны журналисты и средства массовой информации. Мне кажется, что это вообще золотое время для региональных СМИ, что их, в общем, ставит на один уровень с большими федеральными холдингами. Выигрывает тот, кто ближе к событиям, к людям, их эмоциям», — отметил первый замруководителя администрации президента РФ.

Кириенко обратил внимание на полезные проекты «Мастерской новых медиа». Клип «Курс на Курск» является продуктом, направленным на поддержку жителей приграничных регионов России и поддержку волонтеров, которые оказывают им помощь.

«Очень многое из того, что мы с вами делаем, носит соединяющий характер. „Курс на Курск“ — замечательный ролик, и его главная художественная ценность в том, что это очень нужно сегодня для мироощущения людей, что они не одни», — заключил Кириенко.

«Мастерская новых медиа» — программа для медиатехнологов, направленная на формирование кадрового резерва президента России в сфере новых медиа. В настоящее время выпускниками проекта являются 987 человек из 88 регионов России, а также из Белоруссии и Бельгии.