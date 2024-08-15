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Кириенко приехал в Курчатов и осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Курчатов и осмотрел строительную площадку Курской АЭС-2, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Врио главы региона отметил, что ситуация на АЭС стабильная, все процессы идут штатно.

«Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — подчеркнул Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вместе с Кириенко посетил стройплощадку Курской АЭС-2. Проект идет по намеченному графику. В декабре этого года планируется провести пуск строящегося реактора.

Также врио губернатора вместе с первым замруководителя администрации главы государства обсудили текущую обстановку в Курской области и Курчатове. Так, в городе атомщиков реализуют проекты по обновлению инфраструктуры, организуют комфортную и безопасную среду для местных жителей.