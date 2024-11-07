Кириенко: 90% участников марафона «Знание.Первые» хотят внести вклад в развитие РФ

С 4 по 6 ноября прошел федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». Впервые в своей истории флагманский проект охватил все федеральные округа, включая новые регионы, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Центральным местом встречи участников осеннего марафона стал московский «Манеж». В День народного единства программу также поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске. В общей сложности их посетило более 25 тыс. человек.

Главной темой этого марафона «Знание.Первые» стал образ будущего России. В основу программы легла концепция безграничных перспектив, которые открываются перед молодежью в России, где инновации и традиции гармонично переплетаются, а каждый человек может найти свою сферу для развития.

В рамках трехдневного марафона выступили 142 спикера: успешные предприниматели, ученые, выдающиеся спортсмены, деятели культуры, политики, журналисты и участники специальной военной операции.

«По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона „Знание.Первые“, 90% сказали, что они тоже хотят внести вклад в развитие России», — заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Следующий просветительский марафон «Знание.Первые» состоится с 6 по 8 мая следующего года. Форум будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.