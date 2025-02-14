Кинореквизит из «Подслушано в Рыбинске» и «Первый раз» может приобрести каждый

На Авито стартовала распродажа «Безграничная Хватамба», в рамках которой пользователям доступны новые и как новые товары от частных и профессиональных продавцов по всей России. За тем, чтобы скидки были честными, следит специальный алгоритм: в распродажу не попадут товары, цены на которые были завышены прямо перед началом акции, передает пресс-служба площадки.

Так, с 14 февраля на Авито можно приобрести одежду и аксессуары, в которых актеры снимались в сериалах онлайн-кинотеатра PREMIER «Подслушано в Рыбинске», «Первый раз», а также получить автографы юных звезд. Все средства, вырученные с продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

В январе на платформе PREMIER вышла премьера сериала «Подслушано в Рыбинске». Звезда кинокартины «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил в нем одну из главных ролей — импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, он помогает расследовать убийства в родном городе. Самые яркие элементы образа Ширмика теперь доступны на Авито: в их числе куртка, которая, по словам Рузиля, участвовала в самых динамичных сценах сериала, вязаная шапка, помогающая выдержать холодные рыбинские ветра, свитшот и другие вещи с киноисторией.

«Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история», — рассказал Рузиль Минекаев.

Дроп другой звезды еще одной январской премьеры «Первый раз» Полины Гухман, также известной по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», составили элементы костюма ее героини Ники — спортивный костюм винного цвета, в котором Ника из «Первого раза» ходила на тренировки по синхронному плаванию, топ с сеткой, лиловые луноходы или «мунбуты», а также яркие украшения.

«Моя героиня Ника — яркая, но стеснительная девушка, которая ищет себя, впервые влюбляется и пытается понять, чего хочет от жизни. Каждый предмет образа Ники хранит частичку эмоций, которые я прожила вместе с героиней на съемочной площадке. Теперь эти вещи могут стать вашими!» — поделилась Полина Гухман.