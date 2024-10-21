Кинопродюсера Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского* к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

После начала СВО в 2022 году 63-летний Роднянский* уехал из России. За пределами страны он публично разместил на администрируемой странице в соцсети 2 публикации, где под видом достоверных сведений содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.

Суд рассмотрел уголовное дело в отсутствие подсудимого — он объявлен в международном розыск. В результате Роднянский* был заочно арестован.

Кроме того, продюсера на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.

Роднянский* продюсировал такие фильмы, как «9 рота», «Левиафан», «Питер FM» и др. Кроме того, он возглавлял корпорацию «СТС Медиа».

*Признан в России иноагентом