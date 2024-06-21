За 5 лет кинологи ФСИН пресекли доставку в УИС более 200 запрещенных предметов

За последние 5 лет при помощи служебных собак пресечена доставка в учреждения УИС более 35 грамм наркотических средств, 160 средств связи и 50 других запрещенных предметов. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

21 июня исполнилось 115 лет со дня создания кинологической службы уголовно-исполнительной системы России. В этот день в 1909 году по инициативе министра внутренних дел России, статс-секретаря Петра Столыпина в Санкт-Петербурге были созданы первый питомник и школа дрессировщиков полицейских собак. Эта дата и стала днем основания кинологической службы правоохранительных органов России.

Приказом ФСИН России от 06.07.2006 № 469 21 июня объявлен Днем кинологической службы уголовно-исполнительной системы России.

Более 10 тыс. специалистов-кинологов и свыше 13 тыс. служебных собак одного из самых крупных по численности кинологических подразделений среди федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации ежедневно на высоком профессиональном уровне участвуют в обеспечении законности и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В подведомственных подразделениях ГУФСИН России по Московской области в составе караулов и дежурных смен несут службу 117 специалистов-кинологов и 152 служебные собаки.

Спектр применения служебных собак обширен:

охрана объектов уголовно-исполнительной системы;

конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей;

осуществление мероприятий, направленных на профилактику поступления в учреждения УИС вещей и предметов, использование которых осужденными и лицами, содержащимися под стражей, запрещено законом;

проведение мероприятий по розыску осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побеги из учреждений УИС.

В ГУФСИН России по Московской области также функционирует племенной питомник служебного собаководства. За 5 лет от бельгийских и немецких овчарок рожден 161 щенок. Все они несут службу в территориальных органах ФСИН России.

Ранее в Московской области прошел Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов. В соревнованиях приняли участие более 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы из 53 регионов страны, а также порядка 160 собак.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.