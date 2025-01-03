Кинологи предложили россиянам идеи для активных новогодних каникул с собакой

Когда все салаты съедены и любимые фильмы досмотрены, время взбодриться. Длинные новогодние праздники могут принести массу пользы хозяину и его собаке, если провести это время активно, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Владельцы собак имеют огромное преимущество: они совмещают приятное с полезным во время прогулки с питомцем. Все мы знаем, что гулять с собакой полезно как для физического, так и для психологического здоровья. Поэтому предлагаю эти зимние каникулы провести с пользой для себя и животного, например, начните бегать с питомцем по парку или попробуйте вместе покататься на лыжах», — сказал Голубев.

Он подчеркнул, что пойдет на пользу любая активность. Игры в мяч или с диском, поисковые игры, перетягивание каната и даже обычные догонялки подойдут для того, чтобы увлечь собаку на улице. Любая физическая активность на свежем воздухе благоприятно скажется на здоровье и не даст замерзнуть.

По словам специалиста, также можно попровать силы питомца в спортивных дисциплинах. Например, буксировка лыжника. Этот вид спорта лучше всего подойдет ездовым собакам, но можно попробовать и с просто достаточно активным питомцем.

Со стороны это выглядит как совместная поездка на лыжах с питомцем. При этом в спортивной дисциплине участвует одна собака, хозяин не может использовать лыжные палки. Спортсмен держит поводок в руках, не пристегивая его к поясу. Во время заезда человек маневрирует и помогает питомцу своими движениями на лыжах. Можно начать с медленной прогулки по лесу или парку. Если питомец получает удовольствие от таких занятий, можно задуматься о развитии в этой дисциплине.

Еще вместе с собакой можно попробовать аджилити — спортивная дисциплина, в которой пара из человека и собаки преодолевает препятствия в определенной последовательности за установленное время: при этом животное непосредственно преодолевает нужные препятствия, а проводник бежит рядом и руководит движениями собаки.

Начать следует с простого: найдите подходящую площадку для выгула со спортивными снарядами и заинтересуйте собаку похвалой и лакомством. Поощрите ее за прыжок через барьер или прохождение горки. Когда собака поймет, что нужно делать, пробуйте проходить препятствия на время.

«Любые спортивные тренировки развивают все группы мышц, тренируют дыхательную систему, укрепляют сосуды и позволяют вам и собаке находиться в отличной физической форме. Во время зимних каникул используйте свободное время с пользой, это не только поддержит ваше здоровье, но и укрепит связь с собакой», — заключил Голубев.