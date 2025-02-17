Кинологи Подмосковья рассказали школьникам о своей профессии

Заместитель начальника отряда Сергей Молчанов рассказал, что спасатели-кинологи Наталья Бобкова и Вероника Баранова рассказали ребятам о своей профессии, о роли кинологической службы в госучреждении, а также о правилах безопасности при обнаружении на улице различных предметов.

«В ходе мероприятия школьники узнали о том, как спасатели тренируют питомцев для поиска взрывчатых веществ и людей, заблудившихся в природной среде или оказавшихся под завалами. Так как собака должна уметь не только найти человека или предмет, но и преодолеть определенные препятствия, специалисты большое внимание уделяют их физической подготовке — занятия проходят каждый день. Хвостатым спасателям приходится пролезать в узкие отверстия, ходить по буму, перепрыгивать через высокие барьеры — любой навык может пригодиться в чрезвычайной ситуации. При этом у каждой собаки свой характер, от этого зачастую зависит направление, в котором будет работать пес. Питомец Натальи Бобковой — немецкая овчарка минно-разыскного профиля по кличке Вендиго Гитраш, а воспитанник Вероники Барановой — ризеншнауцер по кличке Блэк, который работает по поисково-спасательному профилю», — рассказал заместитель начальника отряда.

Сергей Молчанов добавил, что в завершение занятия спасатели-кинологи показали ребятам работу своих четвероногих напарников.

«В школьном дворе под руководством наставников собаки продемонстрировали элементы послушания, в том числе с завязанными глазами, а также выполнили различные трюки. Кроме этого, хвостатые спасатели по команде нашли заранее спрятанные на территории учебную гранату и два условно взрывоопасных предмета. Кинологи разъяснили детям, что любая вещь, найденная на улице или в подъезде, может представлять опасность, и что при обнаружении незнакомых предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, следует сразу сообщить о находке взрослым или позвонить в службу экстренных вызовов по номеру «112». В заключение показательного выступления собаки с радостью позволили ребятам себя погладить и померились со школьниками силой, перетягивая игрушку», — заключил Сергей Молчанов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.