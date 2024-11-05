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Кинологи из Серпухова стали призерами на Чемпионате России

На Чемпионате России по кинологическому биатлону студенты Губернского колледжа, обучающиеся по специальности «Кинология», показали впечатляющие результаты, заняв 2 командное место, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Алена Зевакина (группа КН-21) заняла третье место в личном зачете и успешно выполнила норматив «Мастер спорта». Виктория Цимаркина (группа КН-41) и Анна Смирнова (группа КН-31) также достойно справились, выполнив норматив «кандидат в мастера спорта».

В рамках Чемпионата состоялось и Первенство России, где Алёна Зевакина стала победителем, а команда Московской области, в которую входят так же все серпуховские студентки, заняла 2 место. Этот результат является плодом совместных усилий и коллективной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.