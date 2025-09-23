Кинолог Уражевский: запретительные законы лишают людей желания заводить собак

Вместо развития спорта с животными и культуры их воспитания российские законодатели продвигают меры, которые только вредят семьям и обществу, сообщил РИАМО кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Ранее сообщалось о том, что вход с собаками в магазины, заведения общепита и аптеки может быть запрещен — в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект. Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сейчас идет работа над несколькими законопроектами по защите людей от нападений животных.

«Мы видим: на каждое такое неоправданное решение становится все меньше и меньше желающих завести животное. Пусть дети сидят лучше в гаджетах, пусть слоняются по дворам, находят сомнительные компании. Законодатели, а тем более комитет, который должен заниматься детьми, вместо этого продвигают такие меры. Хотя должны инициировать совсем другое: свежий воздух, продвижение различных видов спорта с животными. Таких разновидностей можно насчитать 20-30», — сказал Уражевский.

Он указал на то, что благодаря таким видам спорта люди проводят свободное время в парке, на свежем воздухе, параллельно обучают собак командам и упражнениям.

«Тем более, есть направления, когда у нас юноши и девушки готовятся к службе в армии, где необходимо взаимодействие с собаками. Нет чтобы это поощрять и развивать. Наоборот, отбиваются все инициативы, которые только могут навредить. А любые крайности плохо отражаются на семье. Люди, которые растут без собак, не любят животных, значит, не любят потом и детей, и родителей, и людей. Это можно официально заявить», — подчеркнул кинолог.

