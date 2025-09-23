Кинолог Уражевский раскритиковал новые законы о собаках: «Один хуже другого»

Законы о контроле за домашними питомцами должны быть грамотными и сбалансированными, иначе они вредят не только животным, но и обществу, заявил РИАМО кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Ранее сообщалось о том, что что вход с собаками в магазины, общепиты и аптеки может быть запрещен — в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект. Председатель комитета ГД по защите семьи по совершенствованию законодательства Нина Останина заявила, что сейчас в парламенте идет работа над несколькими законопроектами по защите людей от нападений животных.

«Любая инициатива должна быть прежде всего грамотной. Она должна быть сбалансированной и нести здравый смысл. Крайности — всегда очень плохо отражаются на всех — не только на собаках, но и на людях. Госдума за последние несколько месяцев предложила несколько законопроектов. Один из них был хорошей инициативой — тот, где запрещается детям гулять с большими собаками, а также людям в наркотическом или алкогольном опьянении», — сказал Уражевский.

По его словам, все хотят «жить в обществе и гулять безопасно», поэтому в этом случае инициатива правильная. Но вот остальные законы — «один хуже другого».

«Есть такая госпожа Останина, руководитель комитета. Вместо того, чтобы заниматься детьми, отцовством, материнством, комитетом, который она возглавляет, она занимается только собаками. Собирает круглые столы и хочет угробить всю кинологию и собаководство, чтобы люди вообще не заводили собак. То артистов запрещает, то „Сектор газа“ запрещает. То есть, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, она тратит время на борьбу с собаками», — заявил специалист.