Кинолог Росгвардии Подмосковья вошла в топ-10 лучших на межведомственных состязаниях

В Подмосковье состоялось открытое первенство среди кинологических расчетов силовых структур по поиску взрывчатых веществ «Кубок памяти генерал-майора Г. П. Медведева».

В соревнованиях приняли участие более 50 кинологов из различных ведомств и государственных организаций. Программа состязаний включала в себя комплекс дисциплин: «досмотр участка местности», «досмотр малогабаритных предметов», «досмотр отдельно стоящего автомобиля», «досмотр ряда транспортных средств» и «досмотр отдельного предмета».

По итогам первенства кинолог подмосковного ОМОН «Пересвет» Анастасия Р. и ее овчарка по кличке Спарта показали 10-й результат в общем зачете.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.