Кинолог рассказал, сколько денег уходит на собаку в месяц

Ежемесячные траты на животное будут включать покупку корма, лакомств, пакетов для уборки за собакой и игрушки. Примерно на питомца среднего размера уходит от 6,5-8,5 тыс. рублей ежемесячно, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Для того чтобы собака росла здоровой и счастливой, хозяин должен позаботиться о том, чтобы она получала качественное питание, была обеспечена должным уходом и регулярными профилактическими визитами в ветеринарную клинику», — сказал Голубев.

По его словам, если условно представить расходы на содержание собаки в виде секторов, то картина будет выглядеть так: 45% бюджета — затраты на питание животного; 25% — это расходы на уход за питомцем; 15% — траты на здоровье собаки и оставшиеся 15% — мелкие расходы, включающие в себя покупку игрушек, амуниции и других товаров.

Эксперт подчеркнул, что в процентном соотношении большая часть расходов будет уходить на корм. При этом в итоговую сумму не входят непредвиденные расходы в виде ветеринарной помощи. Кроме того, есть питомцы, которым нужен особый уход, поэтому у владельцев этих собак будет другой ежемесячный бюджет на любимца.

«Нужно понимать, что представленная сумма — это усредненное значение. Итоговые расходы будут сильно зависеть от размера питомца, его активности, состояния здоровья, от породы, от того, чем его кормит хозяин», — заключил кинолог.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием людям об ответственности за «братьев наших меньших».